Держдеп США "потролив" Кремль та нові путінські ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У цьогорічному зверненні до нації російський президент Володимир Путін офіційно представив новітній ракетний комплекс "Сармат", який, за повідомленнями російських ЗМІ, здатний стерти з лиця землі Техас у разі необхідності. Своєю чергою державний департамент США у вівторок оголосив про створення нової посади під назвою, підозріло схожою на назву російського комплексу, передає УНН з посиланням на CNBC.
Так, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл, виступаючи на слуханнях в комітеті сенату США з міжнародних відносин, оголосив про створення нової посади: старший радник з питань шкідливої діяльності РФ і тенденцій.
Англійською посада звучить як senior advisor for Russian malign activities and trends, або ж SARMAT.
Як зазначає CNBC, у держдепі США підтвердили у середу, що назва посади була обрана не випадково.
Нагадаємо, помічник держсекретаря США Мітчелла на слуханнях в комітеті сенату заявив, що Сполучені Штати Америки очікують від Російської Федерації наступного кроку у питаннях Сирії та України, і допоки Росія не змінить своєї поведінки, політика США не зміниться.