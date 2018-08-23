Госдеп США "потроллил" Кремль и новые путинские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В обращении к нации в этом году российский президент Владимир Путин официально представил новейший ракетный комплекс "Сармат", который, по сообщениям российских СМИ, способен стереть с лица земли Техас в случае необходимости. В свою очередь государственный департамент США во вторник объявил о создании новой должности под названием, подозрительно похожим на название российского комплекса, передает УНН со ссылкой на CNBC.
Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на слушаниях в комитете сената США по международным отношениям, объявил о создании новой должности: старший советник по вопросам зловредной деятельности РФ и тенденций.
На английском должность звучит как senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.
Как отмечает CNBC, в госдепе США подтвердили в среду, что название должности было выбрано не случайно.
Напомним, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете сената заявил, что Соединенные Штаты Америки ожидают от Российской Федерации следующего шага в вопросах Сирии и Украины, и пока Россия не изменит своего поведения, политика США не изменится.