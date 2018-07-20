Держдеп: РФ для співпраці з антитерору не слід заявляти про роль США у створенні ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Росії для того, щоб налагодити з США двосторонню співпрацю по боротьбі з тероризмом на мінімальному рівні, слід перестати виступати з “помилковими заявами” про роль Сполучених Штатів у створенні терористичного угруповання “Ісламська держава”. Про це заявив у четвер в розташованому в Вашингтоні Німецькому фонді Маршалла координатор Держдепартаменту з питань боротьби з тероризмом Нейтан Сейлс, відповідаючи на питання під час брифінгу, інформує УНН.
“Незалежно від того, як саме буде виглядати співпраця між Сполученими Штатами і Росією в боротьбі з тероризмом, вона повинна як мінімум включати припинення” помилкових заяв “російської сторони про нібито роль США в створенні ІД”, — сказав Сейлс.
“Це — брехня, яка повторюється на високих рівнях російського уряду”, — стверджував координатор зовнішньополітичного відомства. За його версією, такого роду заяви “перешкоджають повній, ефективній або навіть мінімальній співпраці в боротьбі з тероризмом”.
Як повідомляв УНН, Вашингтон і Москва налагодять за підсумками саміту в Гельсінкі співробітництво в боротьбі з тероризмом. Про це заявив в інтерв’ю телекомпанії CBN держсекретар США Майкл Помпео.