Госдеп: РФ для сотрудничества с антитеррора не следует заявлять о роли США в создании ИД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. России для того, чтобы наладить с США двустороннее сотрудничество по борьбе с терроризмом на минимальном уровне, следует перестать выступать с “ложными заявлениями” о роли Соединенных Штатов в создании террористической группировки “Исламское государство”. Об этом заявил в четверг в расположенном в Вашингтоне Германском фонде Маршалла координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, отвечая на вопрос во время брифинга, передает УНН.
“Независимо от того, как именно будет выглядеть сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в борьбе с терроризмом, оно должно как минимум включать прекращение „ложных заявлений“ российской стороны о якобы роли США в создании ИГ”, — сказал Сейлс.
“Это — ложь, которая повторяется на высоких уровнях российского правительства”, — утверждал координатор внешнеполитического ведомства. По его версии, такого рода заявления “препятствуют полному, эффективному или даже минимальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом”.
Как сообщал УНН, Вашингтон и Москва наладят по итогам саммита в Хельсинки сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в интервью телекомпании CBN госсекретарь США Майкл Помпео.