Держдеп проведе в Конгресі брифінг щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Генеральний інспектор Державного департаменту Сполучених Штатів Стів Лінік у середу, 2 жовтня, має намір провести "терміновий" брифінг щодо України в Конгресі США. Про це повідомили джерела ABC News, інформує УНН.
За інформацією співрозмовників видання, очікується, що Лінік повідомить членам кількох комітетів Палати представників і Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.
Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".
Видання припускає, що брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.
Нагадаємо, від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України.