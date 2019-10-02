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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Держдеп проведе в Конгресі брифінг щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Генеральний інспектор Державного департаменту Сполучених Штатів Стів Лінік у середу, 2 жовтня, має намір провести "терміновий" брифінг щодо України в Конгресі США. Про це повідомили джерела ABC News, інформує УНН.

Держдеп проведе в Конгресі брифінг щодо України

За інформацією співрозмовників видання, очікується, що Лінік повідомить членам кількох комітетів Палати представників і Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.

Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".

Видання припускає, що брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.

Нагадаємо, від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України.

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