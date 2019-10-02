Госдеп проведет в Конгрессе брифинг по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Генеральный инспектор Государственного департамента Соединенных Штатов Стив Линик в среду, 2 октября, намерен провести "срочный" брифинг по Украине в Конгрессе США. Об этом сообщили источники ABC News, передает УНН.
По информации собеседников издания, ожидается, что Линик сообщит членам нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающиеся Украины.
Ожидается, что Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".
Издание предполагает, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Государственного департамента в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими чиновниками.
Напомним, от адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине.