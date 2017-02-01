Держдеп: близько 900 дипломатів США протестують через указ Д.Трампа про мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державний департамент США напередодні підтвердив, що близько 900 американських дипломатів з усього світу протестують через тимчасові імміграційні обмеження, застосовані президентом Дональдом Трампом щодо семи переважно мусульманських країн, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що свою незгоду з офіційною політикою дипломати висловили за допомогою надсилання листів у системі, призначеній для внутрішнього користування.
Раніше представник Білого дому Шон Спайсер, коментуючи невдоволення дипломатів, заявив, що американські чиновники, які не згодні з міграційною політикою президента США Дональда Трампа, мають розуміти, що мова “йде про безпеку Америки”, а якщо вони не згодні, то можуть залишити свої посади.
Як зазначається, дипломати наполягають, що нові імміграційні обмеження погіршать відносини з мусульманськими країнами, розпалюватимуть антиамериканські настрої тощо.
Вони також зазначили, що така політика “йде врозріз з основними американськими цінностями” про спротив дискримінації, про правила чесної гри і гостинності. “Ми кращі за цю заборону”, - наголосили дипломати.
Нещодавні імміграційні обмеження, ініційовані Дональдом Трампом, забороняють в’їзд до США громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену протягом 90 днів. Усім біженцям заборонено в’їзд протягом 120 днів, тоді як біженцям з Сирії заблоковано в’їзд до США на невизначений термін.