Госдеп: около 900 дипломатов США протестуют из-за указа Д.Трампа о мигрантах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственный департамент США накануне подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира протестуют из-за временных иммиграционных ограничений, примененных президентом Дональдом Трампом в отношении семи преимущественно мусульманских стран, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что свое несогласие с официальной политикой дипломаты выразили с помощью отправки писем в системе, предназначенной для внутреннего пользования.
Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя недовольство дипломатов, заявил, что американские чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, должны понимать, что речь "идет о безопасности Америки", а если они не согласны, то могут покинуть свои должности.
Как отмечается, дипломаты настаивают, что новые иммиграционные ограничения ухудшат отношения с мусульманскими странами, будут разжигать антиамериканские настроения и тому подобное.
Они также отметили, что такая политика "идет вразрез с основными американскими ценностями" о сопротивлении дискриминации, о правилах честной игры и гостеприимства. "Мы лучше этого запрета", - отметили дипломаты.
Последние иммиграционные ограничения, инициированные Дональдом Трампом, запрещают въезд в США гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в течение 90 дней. Всем беженцам запрещен въезд в течение 120 дней, тогда как беженцам из Сирии заблокирован въезд в США на неопределенный срок.