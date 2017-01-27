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Держбюджет України у 2016 році виконано з дефіцитом у 70,1 млрд грн

Держбюджет України у 2016 році виконано з дефіцитом у 70,1 млрд грн

Київ • УНН

 • 14484 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Дефіцит державного бюджету України в 2016 році становив 70,1 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної казначейської служби.

За даними відомства, дефіцит державного бюджету України в 2016 році становив 70,13 млрд грн, зокрема за загальним фондом — 63,7 млрд грн. Водночас, законом про держбюджет дефіцит держбюджету був затверджений у сумі 83,7 млрд грн. Таким чином, у 2016 році дефіцит держбюджету був меншим на 13,6 млрд грн від затвердженого Верховною Радою України.

За даними відомства, фінансування за борговими операціями становило 177,256 млрд грн, за рахунок зміни обсягу бюджетних коштів — 21,9 млрд грн, надходження від приватизації — 0,19 млрд грн, випуски облігацій для докапіталізації держбанків і фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — 129,22 млрд грн.

Нагадаємо, за словами О.Данилюка, на докапіталізацію ПриватБанку в держбюджеті було передбачно 166 млрд грн, які і стануть джерелом докапіталізації.

 

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