Госбюджет Украины в 2016 году выполнен с дефицитом в 70,1 млрд. грн

По данным ведомства, дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд. грн, в том числе по общему фонду - 63,7 млрд грн. В то же время, законом о госбюджете дефицит госбюджета был утвержден в сумме 83,7 млрд. грн. Таким образом, в 2016 году дефицит госбюджета был меньше на 13,6 млрд. грн от утвержденного Верховной Радой Украины.

По данным ведомства, финансирование по долговым операциям составило 177,256 млрд. грн, за счет изменения объема бюджетных средств - 21,9 млрд. грн, поступления от приватизации - 0,19 млрд. грн, выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц - 129 , 22 млрд грн.

Напомним, по словам А.Данилюка, на докапитализацию ПриватБанка в госбюджете было передбачно 166 млрд грн, которые и станут источником докапитализации.