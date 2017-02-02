Держбюджет у січні перевиконано на 38,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Доходи Державного бюджету у січні становили 59,444 млрд грн, що на 16,593 млрд грн або 38,7% більше від запланованого. Про це свідчать дані Держказначейства, передає УНН.
Як зазначається, у січні 2017 року доходи Держбюджету зросли удвічі в порівнянні з січнем 2016 року.
При цьому вказано, що доходи місцевих бюджетів у січні становили 12,634 млрд грн, що на 1,1 млрд грн або 9,5% більше від плану.
У порівнянні з січнем 2016 року доходи місцевих бюджетів у січні цього року збільшилися у 1,5 рази.
Як повідомляв УНН, залишки на рахунку Держказначейства у січні зросли на 20,6 млрд грн.