Госбюджет в январе перевыполнен на 38,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Доходы Государственного бюджета в январе составили 59,444 млрд грн, что на 16,593 млрд грн или 38,7% больше запланированного. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, передает УНН.
Как отмечается, в январе 2017 доходы госбюджета выросли вдвое по сравнению с январем 2016 года.
При этом указано, что доходы местных бюджетов в январе составили 12,634 млрд грн, что на 1,1 млрд грн или 9,5% больше плана.
По сравнению с января 2016 года доходы местных бюджетов в январе этого года увеличились в 1,5 раза.
Как сообщал УНН, остатки на счету Госказначейства в январе выросли на 20,6 млрд грн.