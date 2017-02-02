Госбюджет в январе перевыполнен на 38,7%

Как отмечается, в январе 2017 доходы госбюджета выросли вдвое по сравнению с январем 2016 года.

При этом указано, что доходы местных бюджетов в январе составили 12,634 млрд грн, что на 1,1 млрд грн или 9,5% больше плана.

По сравнению с января 2016 года доходы местных бюджетов в январе этого года увеличились в 1,5 раза.

Как сообщал УНН, остатки на счету Госказначейства в январе выросли на 20,6 млрд грн.