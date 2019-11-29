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Держбюджет не отримав майже 20 млрд грн від акцизу з тютюнових виробів - Пацкан

Держбюджет не отримав майже 20 млрд грн від акцизу з тютюнових виробів - Пацкан

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Державна фіскальна служба зібрала менше коштів від акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів, ніж прогнозувало Міністерство фінансів — державний бюджет не отримав за 2,5 роки майже 20 млрд грн. Про це розповів Голова Рахункової палати Валерій Пацкан за підсумками аудиту обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до Державного бюджету України, передає УНН з посиланням на пресслужби РП.

Зі слів Пацкана, за період з 2017 по перше півріччя 2019 року від акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до держбюджету надійшло понад 100 млрд грн. Водночас у 2017 році прогнозні показники виконано на 93%, у 2018 — на 85%, у першому півріччі 2019-го — лише на 67%.

“Через це, за оцінками аудиторів, держбюджет не отримав за два з половиною роки майже 20 млрд грн. У середньому — 8 млрд грн на рік”, — зазначив голова РП.

З його слів, друга проблема — це нелегальний ринок. За даними Української Асоціації виробників тютюнових виробів “Укртютюн”, у 2018 році нелегальний ринок сигарет становив близько 4,5%. Через це до державного бюджету тільки акцизного податку не було сплачено близько 2 млрд грн.

“Таким чином, сумарно держбюджет недоотримує за рік близько 10 млрд грн. Це оціночні дані, наголошую. Але навіть якщо насправді сума дещо менша, масштаби все одно вражають”, — наголосив Пацкан.

Результати аудиту засвідчили, що Державна фіскальна служба не забезпечила створення ефективної системи контролю за справлянням акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до держбюджету.

Як повідомляв УНН, ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищились в Україні з 1 липня 2019 року. Згідно з Податковим кодексом, з 1 липня вартість однієї пачки сигарет мала збільшитись на 3,04 грн більше.

Нагадаємо, ДБР перевіряє податківців, які не помітили ухилення від сплати акцизу на півтора млн грн.

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