Держбюджет не отримав майже 20 млрд грн від акцизу з тютюнових виробів - Пацкан

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Державна фіскальна служба зібрала менше коштів від акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів, ніж прогнозувало Міністерство фінансів — державний бюджет не отримав за 2,5 роки майже 20 млрд грн. Про це розповів Голова Рахункової палати Валерій Пацкан за підсумками аудиту обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до Державного бюджету України, передає УНН з посиланням на пресслужби РП.