Госбюджет не получил почти 20 млрд грн от акциза с табачных изделий - Пацкан

По словам Пацкана, за период с 2017 по первое полугодие 2019 года от акцизного налога с табака и табачных изделий в госбюджет поступило более 100 млрд грн. В то же время в 2017 году прогнозные показатели выполнены на 93%, в 2018 года — на 85%, в первом полугодии 2019-го — на 67%.

“Поэтому, по оценкам аудиторов, госбюджет не получил за два с половиной года почти 20 млрд грн. В среднем — 8 млрд грн в год”, — отметил глава СП.

По его словам, вторая проблема — это нелегальный рынок. По данным Украинской Ассоциации производителей табачных изделий “Укртютюн”, в 2018 году нелегальный рынок сигарет составил около 4,5%. Из-за этого в государственный бюджет только акцизного налога не было уплачено около 2 млрд грн.

“Таким образом, суммарно госбюджет недополучает в год около 10 млрд грн. Это оценочные данные, подчеркиваю. Но даже если на самом деле сумма несколько меньше, масштабы все равно впечатляют”, — подчеркнул Пацкан.

Результаты аудита показали, что Государственная фискальная служба не обеспечила создание эффективной системы контроля за взиманием акцизного налога с табака и табачных изделий в госбюджет.

Как сообщал УНН, ставки акцизного налога на табачные изделия повысились в Украине с 1 июля 2019 года. Согласно Налоговому кодексу, с 1 июля стоимость одной пачки сигарет должна увеличиться на 3,04 грн больше.

Напомним, ГБР проверяет налоговиков, не заметили уклонения от уплаты акциза на полтора млн грн.