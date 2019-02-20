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Держбюджет-2018 виконаний на 98,1%

Держбюджет-2018 виконаний на 98,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Загальне виконання Державного бюджету 2018 року склало 98,1%. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

"За результатами 2018 року, на жаль, бюджет виконаний не був. Загальне виконання склало 98,1%. Невиконання склало 9,2 млрд грн", - зазначила голова Казначейства.

За її словами, виконання дохідної частини загального фонду державного бюджету склало 98,9%.

При цьому вона додала, що обсяг надходжень до загального та спеціального фондів державного бюджету України у 2018 році становив 928,1 млрд грн.

Нагадаємо, протягом 2018 року до державного бюджету надійшло понад 700 млрд грн податкових платежів, що на 15,2% більше, ніж у 2017 році.

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