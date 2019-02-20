Госбюджет-2018 выполнен на 98,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Общее выполнение Государственного бюджета 2018 составило 98,1%. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"По результатам 2018 года, к сожалению, бюджет выполнен не был. Общее выполнение составило 98,1%. Невыполнение составило 9,2 млрд грн", - отметила председатель Казначейства.
По ее словам, выполнение доходной части общего фонда государственного бюджета составило 98,9%.
При этом она добавила, что объем поступлений в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины в 2018 году составил 928,1 млрд грн.
Напомним, в течение 2018 году до государственного бюджета поступило более 700 млрд грн налоговых платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.