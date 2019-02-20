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Госбюджет-2018 выполнен на 98,1%

Госбюджет-2018 выполнен на 98,1%

Киев  •  УНН

 • 5115 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Общее выполнение Государственного бюджета 2018 составило 98,1%. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"По результатам 2018 года, к сожалению, бюджет выполнен не был. Общее выполнение составило 98,1%. Невыполнение составило 9,2 млрд грн", - отметила председатель Казначейства.

По ее словам, выполнение доходной части общего фонда государственного бюджета составило 98,9%.

При этом она добавила, что объем поступлений в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины в 2018 году составил 928,1 млрд грн.

Напомним, в течение 2018 году до государственного бюджета поступило более 700 млрд грн налоговых платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.

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