Держборг України зріс до 72,35 млрд дол. – Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Державний та гарантований державою борг України на кінець березня 2017 року становив 1,951 трлн грн або 72,35 млрд дол., що на 0,8% більше, ніж на кінець лютого цього року у доларовому виражені, передає УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Згідно з даними Мінфіну, на кінець березня державний борг становив 1,676 трлн грн або 62,13 млрд дол., в тому числі внутрішній борг – 699,6 млрд грн або 25,93 млрд дол. і зовнішній – 976,53 млрд грн (36,20 млрд дол.).
При цьому, за інформацією міністерства, гарантований державою борг становив на вказаний період 275,72 млрд грн або 10,22 млрд дол.
За даними Мінфіну, на кінець грудня 2016 року Державний та гарантований державою борг становив 70,97 млрд дол., при цьому станом на кінець лютого він склав 71,76 млрд дол.
Нагадаємо, Держборг збільшився на початок лютого до 71,2 млрд дол.