Госдолг Украины вырос до 72,35 млрд долл. - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец марта 2017 составил 1,951 трлн грн или 72,35 млрд долл., что на 0,8% больше, чем на конец февраля этого года в долларовом выражении, передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
Согласно данным Минфина, на конец марта государственный долг составлял 1,676 трлн грн или 62,13 млрд долл., в том числе внутренний долг - 699,6 млрд грн или 25,93 млрд долл. и внешний - 976,53 млрд грн (36,20 млрд долл.).
При этом, по информации министерства, гарантированный государством долг составлял на указанный период 275,72 млрд грн или 10,22 млрд долл.
По данным Минфина, на конец декабря 2016 Государственный и гарантированный государством долг составлял 70,97 млрд долл., при этом по состоянию на конец февраля он составил 71,76 млрд долл.
Напомним, Госдолг увеличился на начало февраля по 71,2 млрд долл.