Держборг України збільшився на 4,55 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Державний та гарантований державою борг України в вересні зріс в еквіваленті в національній валюті на 4,55 млрд грн (+0,32%) - до 2,346 трлн грн, при цьому зменшившись на 2,31 млрд дол. (-2,6%) в еквіваленті в іноземній валюті - до 82,9 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Станом на 30 вересня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 345,61 млрд грн або 82,89 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
Так, на кінець вересня державний та гарантований державою зовнішній борг сягав 1 трлн 443,12 млрд грн (61,52% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 51,00 млрд дол. США, а державний та гарантований державою внутрішній борг – 902,49 млрд грн (38,48%) або 31,89 млрд дол. США.
"Протягом вересня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 4,55 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 2,31 млрд дол. США", - вказали у Мінфіні.
Нагадаємо, держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.