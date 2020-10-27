Госдолг Украины увеличился на 4,55 млрд грн

"По состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Так, на конец сентября государственный и гарантированный государством внешний долг достигал 1 трлн 443,12 млрд грн (61,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51,00 млрд долл. США, а государственный и гарантированный государством внутренний долг - 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долл. США.

"В течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 2,31 млрд долл. США", - указали в Минфине.

Напомним, госдолг Украины в августе снизился на 17 млрд грн.