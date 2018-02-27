Держборг України у січні скоротився на 0,26%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Державний та гарантований державою борг у січні 2018 року зменшився на 0,26% до 76,11 млрд дол. США або у гривневому еквіваленті на 0,46% до 2,132 трлн грн відповідно до грудня 2017 року, передає УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Згідно з інформацією Мінфіну, прямий борг у січні зріс на 0,1% до 65,44 млрд дол. (1,833 трлн грн), з якого внутрішній становив 26,61 млрд грн (745,4 млрд грн) та зовнішній 38,83 млрд дол. (1,087 трлн грн).
Крім того, гарантований державою борг за цей за місяць зменшився на 2,7% до 10,67 млрд дол. (298,9 млрд грн).
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Нагадаємо, станом на 31 грудня 2017 року Державний та гарантований державою борг становив 76,31 млрд дол. США або 2,142 трлн грн, з якого прямий борг – 65,33 млрд дол. (1,833 трлн грн).