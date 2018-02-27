Госдолг Украины в январе сократился на 0,26%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Государственный и гарантированный государством долг в января 2018 года уменьшился на 0,26% до 76,11 млрд долл. США или в гривневом эквиваленте на 0,46% до 2,132 трлн грн соответственно до декабря 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
Согласно информации Минфина, прямой долг в январе вырос на 0,1% до 65,44 млрд долл. (1,833 трлн грн), из которого внутренний составлял 26,61 мрлд грн (745,4 млрд грн) и внешний 38,83 млрд долл. (1,087 трлн грн).
Кроме того, гарантированный государством долг за этот за месяц уменьшился на 2,7% до 10,67 млрд долл. (298,9 млрд грн).
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Напомним, на 31 декабря 2017 Государственный и гарантированный государством долг составлял 76,31 млрд долл. США или 2,142 трлн грн, с которого прямой долг - 65,33 млрд долл. (1,833 трлн грн).