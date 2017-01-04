Держборг України скоротився до 67,54 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу за підсумками листопада становила 67,54 млрд дол., за місяць зменшившись з 68,35 млрд дол. на 810 млн дол, або на близько 1,19%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає УНН.
Так, у гривневому еквіваленті державний та гарантований державою борг України на початок грудня становив 1 трлн 728,88 млрд грн. На початок листопада його обсяг становив 1 трлн 742,65 млрд грн.
За місяць у гривневому еквіваленті держборг України скоротився на 13,77 млрд грн, або на 0,79%.