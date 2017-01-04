Держборг України скоротився до 67,54 млрд дол.

Так, у гривневому еквіваленті державний та гарантований державою борг України на початок грудня становив 1 трлн 728,88 млрд грн. На початок листопада його обсяг становив 1 трлн 742,65 млрд грн.

За місяць у гривневому еквіваленті держборг України скоротився на 13,77 млрд грн, або на 0,79%.