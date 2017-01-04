Госдолг Украины сократился до 67,54 млрд. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга по итогам ноября составила 67,54 млрд. долл., за месяц уменьшившись с 68,35 млрд. долл. на 810 млн долл, или на около 1,19%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, передает УНН.
Так, в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг Украины на начало декабря составил 1 трлн 728,88 млрд. грн. На начало ноября его объем составил 1 трлн 742,65 млрд. грн.
За месяц в гривневом эквиваленте госдолг Украины сократился на 13,77 млрд. грн, или на 0,79%.