Госдолг Украины сократился до 67,54 млрд. долл.

Так, в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг Украины на начало декабря составил 1 трлн 728,88 млрд. грн. На начало ноября его объем составил 1 трлн 742,65 млрд. грн.

За месяц в гривневом эквиваленте госдолг Украины сократился на 13,77 млрд. грн, или на 0,79%.