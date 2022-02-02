Держборг США вперше перевищив 30 трильйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Державний борг США вперше перевищив 30 трлн доларів, за даними міністерства фінансів країни, на які посилається The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що загальний непогашений державний борг у цей час перевищує 30 трильйонів доларів.
Державні запозичення прискорилися під час пандемії COVID-19, оскільки Вашингтон активно витрачав кошти, щоби пом'якшити економічний удар кризи.
З кінця 2019 року державний борг зріс приблизно на 7 трлн доларів.
Доповнення
Раніше президент США Джо Байден підписав закон, який тимчасово підвищує стелю держборгу, що дозволило запобігти дефолту.