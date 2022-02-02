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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Держборг США вперше перевищив 30 трильйонів доларів

Держборг США вперше перевищив 30 трильйонів доларів

Київ • УНН

 • 16232 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Державний борг США вперше перевищив 30 трлн доларів, за даними міністерства фінансів країни, на які посилається The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що загальний непогашений державний борг у цей час перевищує 30 трильйонів доларів.

Державні запозичення прискорилися під час пандемії COVID-19, оскільки Вашингтон активно витрачав кошти, щоби пом'якшити економічний удар кризи.

З кінця 2019 року державний борг зріс приблизно на 7 трлн доларів.

Доповнення

Раніше президент США Джо Байден підписав закон, який тимчасово підвищує стелю держборгу, що дозволило запобігти дефолту.

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