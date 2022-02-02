Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Государственный долг США впервые превысил 30 трлн долларов, по данным министерства финансов страны, на которые ссылается The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что общий непогашенный государственный долг в настоящее время превышает 30 триллионов долларов.
Государственные заимствования ускорились во время пандемии COVID-19, поскольку Вашингтон активно тратил средства, чтобы смягчить экономический удар кризиса.
С конца 2019 года государственный долг вырос примерно на 7 трлн долларов.
Дополнение
Ранее президент США Джо Байден подписал закон, который временно повышает потолок госдолга, что позволило избежать дефолта.