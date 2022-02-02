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15 марта, 19:03 • 102607 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134019 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118391 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112304 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102047 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87414 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120204 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов

Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов

Киев • УНН

 • 16232 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Государственный долг США впервые превысил 30 трлн долларов, по данным министерства финансов страны, на которые ссылается The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что общий непогашенный государственный долг в настоящее время превышает 30 триллионов долларов.

Государственные заимствования ускорились во время пандемии COVID-19, поскольку Вашингтон активно тратил средства, чтобы смягчить экономический удар кризиса.

С конца 2019 года государственный долг вырос примерно на 7 трлн долларов.

Дополнение

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, который временно повышает потолок госдолга, что позволило избежать дефолта.

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