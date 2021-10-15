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Байден подписал повышении потолка госдолга США на 480 млрд долларов

Байден подписал повышении потолка госдолга США на 480 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 38413 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент США Джо Байден подписал закон, который временно повышает потолок госдолга, что позволило предотвратить дефолт. Об этом сообщает украиноязычное издание "Радио Свобода" (финансируется Конгрессом США), передает УНН.

Детали

Повышение лимита долга на 480 млрд долларов, что увеличивает предельную сумму до 28,9 трлн долларов, является лишь временной мерой. Ожидается, что этот лимит будет исчерпан до 3 декабря, и законодателям вновь придется заниматься вопросом потолка госдолга.

Министерство финансов США ранее подсчитало, что без увеличения суммы, которую может одолжить правительство США, 18 октября иссякнут деньги для оплаты национальных счетов.

Дополнение

Сенат одобрил временное увеличение лимита долга на прошлой неделе, а Палата представителей поддержала документ 12 октября, передав его на подпись президенту.

Принятие законопроекта задержалось, так как республиканцы настаивали, что демократы должны взять на себя исключительную ответственность за увеличение лимита долга, поскольку их партия хочет потратить триллионы долларов на расширение социальных программ и борьбу с изменением климата.

Демократы утверждают, что увеличение полномочий по заимствованию необходимо основном для покрытия расходов на сокращение налогов и уже имеющиеся программы расходов.

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