Державно-приватне партнерство: у Мінекономіки заявили про основне досягнення в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В цьому році одним з основних досягнень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та в цілому уряду є залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства. Таку думку висловила заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова під час першої щорічної міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань у часи змін", передає кореспондент УНН.
"Говорячи про інвестиційний клімат в Україні, має велике значення, які інструменти ми використовуємо для залучення інвестицій, як ми працюємо з інвесторами… Я вважаю, що одним з основних досягнень Мінекономіки та в цілому уряду є залучення інвестицій саме на умовах державно-приватного партнерства. Оскільки, дійсно, саме у 2020 році були укладені перші великі концесійні угоди", - розповіла Новікова.
Новікова зазначила, що один з інструментів, над розвитком яких працює Мінекономіки – це індустріальні парки.
"На сьогодні в реєстрі міститься 44 індустріальних парка. Ми вважаємо, що це будуть привабливі інвестиційно-промислові майданчики", - сказала Новікова.
Як повідомлялося, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у січні-жовтні цього року оцінено в 221 млн дол., тоді як за відповідний період минулого року чистий приплив становив 4,5 млрд дол., падіння - у 20 разів.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Президент Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію передати у концесію два українських порти "Ольвія" і "Херсон", що було успішно реалізовано достроково.
"Ольвія", зокрема, передана катарській компанії, яка взяла на себе зобов’язання інвестувати у порт 3,4 млрд грн і ще 80 млн грн — в інфраструктуру Миколаєва. У той же час, платіж державі складе 80 млн грн з урахуванням індексації та 0,75% від чистого доходу концесіонера, що у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.