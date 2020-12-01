Приплив інвестицій за 10 місяців впав у 20 разів

"За січень-жовтень цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в 221 млн дол. США (у тому числі від’ємні реінвестовані доходи оцінено в 639 млн дол. США). За відповідний період минулого року чистий приплив становив 4,5 млрд дол. США (із них 2,9 млрд дол. США – реінвестування доходів)", - йдеться у повідомленні.

При цьому за 10 місяців цього року інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) зменшилися до 834 млн дол. США порівняно з 1,1 млрд дол. США за десять місяців 2019 року, чисті залучення за кредитами прямого інвестора – до 219 млн дол. США порівняно з 640 млн дол. США за десять місяців 2019 року.

Чистий приплив за прямими іноземними інвестиціями у жовтні оцінено всього у 9 млн дол. США. За жовтень минулого року чистий приплив становив 256 млн дол. США.

Нагадаємо, в ООН на тлі коронакризи прогнозували скорочення прямих іноземних інвестицій у світі на 40%.