Державні закупівлі: АМКУ торік отримав рекордну кількість скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року кількість скарг у сфері державних закупівель рекордно зросла. Про це під час брифінгу щодо річного звіту Антимонопольного комітету України заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
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"2017 рік був рекордним за кількістю скарг у сфері державних закупівель, які були розглянуті постійно діючою адміністративною колегією АМКУ – 5706, порівняно із 3067 у 2016 році", - сказав Терентьєв.
Нагадаємо, АМКУ за рік зафіксував більше 600 випадків антиконкурентних дій органів влади.