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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 4719 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28854 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34954 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 80696 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83101 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102812 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109779 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Государственные закупки: АМКУ в прошлом году получил рекордное количество жалоб

Государственные закупки: АМКУ в прошлом году получил рекордное количество жалоб

Киев  •  УНН

 • 9156 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году количество жалоб в сфере государственных закупок рекордно выросло. Об этом во время брифинга по годовому отчету Антимонопольного комитета Украины заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент  УНН.

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"2017 год был рекордным по количеству жалоб в сфере государственных закупок, которые были рассмотрены постоянно действующей административной коллегией АМКУ - 5706, по сравнению с 3067 в 2016 году", - сказал Ю.Терентьев.

Напомним, АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти.

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