Государственные закупки: АМКУ в прошлом году получил рекордное количество жалоб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году количество жалоб в сфере государственных закупок рекордно выросло. Об этом во время брифинга по годовому отчету Антимонопольного комитета Украины заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
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"2017 год был рекордным по количеству жалоб в сфере государственных закупок, которые были рассмотрены постоянно действующей административной коллегией АМКУ - 5706, по сравнению с 3067 в 2016 году", - сказал Ю.Терентьев.
Напомним, АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти.