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Державні лікарні не в змозі конкурувати за якістю послуг з приватними - експерт

Київ • УНН

 • 8863 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Обов'язкове медичне страхування – це крок у напрямку покращення якості надання медичних послуг у державних лікарнях. Про це повідомив УНН народний депутат від "Батьківщини" сьомого скликання Верховної Ради, екс-секретар Комітету з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Державні лікарні не в змозі конкурувати за якістю послуг з приватними - експерт

"В Україні повинна бути різноманітність у наданні послуг у тому числі і медичних. Разом із тим, дійсно треба, щоб бідні люди, які не в змозі прийти до приватного лікаря, користувалися такою ж якісною медичною допомогою у державних лікарнях. І це можна зробити шляхом обов'язкового державного соціального медичного страхування", - сказав він.

Також, на думку А.Павловського, впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні вже на часі.

"Про обов'язкове медичне страхування іде вже років 20 і ми маємо вже нарешті це зробити. Аби Україна була на рівні розвинених ЄС країн, на рівні США у цьому напрямку. Адже поняття якості медичних послуг залежить від сучасного обладнання, від кваліфікації лікаря, від рівня медичної освіти. І всі ці чинники можуть запрацювати повноцінно і у державних лікарнях, але треба із чогось починати. На сьогодні – саме із медичного страхування", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, практика безкоштовних консультацій у приватних лікарнях розширює доступ українців до якісної меддопомоги.

Також нагадаємо, за словами експертів, кращі медфахівці сьогодні йдуть працювати до приватних клінік.

Медичне обладнання у державних лікарнях не оновлюється по кілька десятків років

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