Государственные больницы не в состоянии конкурировать по качеству услуг с частными - эксперт

"В Украине должно быть разнообразие в предоставлении услуг, в том числе и медицинских. Вместе с тем, действительно надо, чтобы бедные люди, которые не в состоянии прийти к частному врачу, пользовались такой же качественной медицинской помощью в государственных больницах. И это можно сделать путем обязательного государственного социального медицинского страхования", - сказал он.

Также, по мнению А.Павловского, внедрять обязательное медицинское страхование в Украине уже пришло время.

"Об обязательном медицинском страховании говорят уже лет 20 и мы уже наконец должны это сделать. Чтобы Украина была на уровне развитых стран ЕС, на уровне США в этом направлении. Ведь понятие качества медицинских услуг зависит от современного оборудования, от квалификации врача, от уровня медицинского образования. И все эти факторы могут заработать полноценно и в государственных больницах, но надо с чего-то начинать. На сегодня - именно с медицинского страхования", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, практика бесплатных консультаций в частных больницах расширяет доступ украинцев к качественной медпомощи.

Также напомним, по словам экспертов, лучшие медспециалисты сегодня идут работать в частные клиники.

Медицинское оборудование в государственных больницах не обновляется по несколько десятков лет.