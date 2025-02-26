Державна виконавча служба Мінʼюсту втричі програє приватним виконавцям у продажі земельних ділянок
Київ • УНН
Приватні виконавці реалізували земельні ділянки на 292 млн грн, тоді як державні - лише на 110 млн грн.
Державна виконавча служба (ДВС) Міністерства юстиції демонструє значно нижчу ефективність у реалізації земельних ділянок, ніж приватні виконавці. Про це повідомила Асоціація приватних виконавців України, повідомляє УНН.
За даними Prozorro.Продажі, у 2024 році державними виконавцями Мінʼюсту було оголошено 3 370 аукціонів, з яких відбулося лише 516, а загальна сума реалізації земельних ділянок склала лише 110 млн грн.
У той самий час близько 330 приватних виконавців провели 1 721 успішний аукціон із 9 508 оголошених, з реалізацією на суму 292 млн грн – це майже втричі більше, ніж усі органи ДВС Мінʼюсту із 3 400 державними виконавцями.
Ця статистика демонструє серйозні недоліки в роботі Мінʼюсту і перевагу приватних виконавців над державними.
Додамо, що заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, який здійснює керівництво державними виконавцями - став фігурантом численних журналістських розслідувань через значну кількість обʼєктів нерухомості, записаної на родичів чиновника, а також інформацію про його можливе сприяння підсанкаційному "Альфа банк" у виводі коштів на офшори замість стягнення у бюджет.
Ключову роль у процесі відіграли саме ДВС, що може свідчити про наявні високі корупційні ризики у міністерстві юстиції та конфлікт інтересів керівництва.