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Державна виконавча служба Мінʼюсту втричі програє приватним виконавцям у продажі земельних ділянок

Київ  •  УНН

 • 21845 перегляди

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Приватні виконавці реалізували земельні ділянки на 292 млн грн, тоді як державні - лише на 110 млн грн.

Державна виконавча служба (ДВС) Міністерства юстиції демонструє значно нижчу ефективність у реалізації земельних ділянок, ніж приватні виконавці. Про це повідомила Асоціація приватних виконавців України, повідомляє УНН

За даними Prozorro.Продажі, у 2024 році державними виконавцями Мінʼюсту було оголошено 3 370 аукціонів, з яких відбулося лише 516, а загальна сума реалізації земельних ділянок склала лише 110 млн грн.

У той самий час близько 330 приватних виконавців провели 1 721 успішний аукціон із 9 508 оголошених, з реалізацією на суму 292 млн грн – це майже втричі більше, ніж усі органи ДВС Мінʼюсту із 3 400 державними виконавцями.

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Ця статистика демонструє серйозні недоліки в роботі Мінʼюсту і перевагу приватних виконавців над державними.

Додамо, що заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, який здійснює керівництво державними виконавцями - став фігурантом численних журналістських розслідувань через значну кількість обʼєктів нерухомості, записаної на родичів чиновника, а також інформацію про його можливе сприяння підсанкаційному "Альфа банк" у виводі коштів на офшори замість стягнення у бюджет. 

Ключову роль у процесі відіграли саме ДВС, що може свідчити про наявні високі корупційні ризики у міністерстві юстиції та конфлікт інтересів керівництва.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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