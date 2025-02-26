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Государственная исполнительная служба Минюста втрое проигрывает частным исполнителям в продаже земельных участков

Киев  •  УНН

 • 6751 просмотра

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Частные исполнители реализовали земельные участки на 292 млн грн, тогда как государственные - только на 110 млн грн.

Государственная исполнительная служба (ГИС) Министерства юстиции демонстрирует значительно более низкую эффективность в реализации земельных участков, чем частные исполнители. Об этом сообщила Ассоциация частных исполнителей Украины, сообщает УНН

По данным Prozorro.Продажи, в 2024 году государственными исполнителями Минюста было объявлено 3 370 аукционов, из которых состоялось лишь 516, а общая сумма реализации земельных участков составила лишь 110 млн грн.

В то же время около 330 частных исполнителей провели 1 721 успешный аукцион из 9 508 объявленных, с реализацией на сумму 292 млн грн - это почти втрое больше, чем все органы ГИС Минюста с 3 400 государственными исполнителями.

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Эта статистика демонстрирует серьезные недостатки в работе Минюста и превосходство частных исполнителей над государственными.

Добавим, что заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, который осуществляет руководство государственными исполнителями - стал фигурантом многочисленных журналистских расследований из-за значительного количества объектов недвижимости, записанной на родственников чиновника, а также информации о его возможном содействии подсанкционному "Альфа-банку" в выводе средств на оффшоры вместо взыскания в бюджет.

Ключевую роль в процессе сыграли именно ГИС, что может свидетельствовать об имеющихся высоких коррупционных рисках в министерстве юстиции и конфликте интересов руководства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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