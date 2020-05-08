Державна Центренерго відмовилася від українського вугілля і перейшла на закупівлю газу у Коломойського

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 164673 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 117851 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 108701 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 116525 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 136763 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 142967 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 227578 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216975 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187246 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176786 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.9м/с
80%
Популярнi новини

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 19518 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 14247 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 17382 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15246 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 24864 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 164673 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 165353 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285203 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308100 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53601 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36664 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51242 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52912 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128195 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Державна Центренерго відмовилася від українського вугілля і перейшла на закупівлю газу у Коломойського

Київ • УНН

 • 27093 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Державна компанія “Центренерго” запустила свої блоки, що працюють на природному газі. Закупівлі здійснюються у компанії “Юнайтед Енерджі”, пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Про це у відповідь на питання міністра Ольги Буславець на селекторній нараді в Мінекоенерго повідомив член дирекції держкомпанії Сергій Колесніков.

Державна Центренерго відмовилася від українського вугілля і перейшла на закупівлю газу у Коломойського

Він заявив, що Центренерго почав роботу газомазутних блоків. “Що стосується п’ятого блоку. Економічний ефект від цього є. Ситуація на газовому ринку всім відома. Ціна відома. Тому, порахувавши, не хаотично, не бездумно, зробили”, — сказав Колесніков.

У відповідь на уточнююче питання в.о. міністра Буславець, хто поставляє газ на держпідприємство, Колесніков відповів: “Ресурс? Це фірма „Юнайтед Енерджі“. Ми платимо, ми законтрактували”, — в той же час.

Також Буславець зажадала підготувати на наступне засідання інформацію про те на яких умовах укладено контракти, на якій біржі проведена закупівля і попросила надати економічне обґрунтування таких дій. “Нагадую, було витрачено багато державних коштів на переведення енергоблоків з антрациту, який вже не видобувається у нас, а знаходяться на ОРДЛО, для того щоб перевести їх на роботу на марці „Г“, який видобувається в т.ч. на державних шахтах. У нас інформація, що є великий профіцит цього вугілля на складах. Відпрацюйте це питання з точки зору оптимізації роботи ваших блоків і я хочу бачити економічне обґрунтування цих дій”, — звернулася до Колеснікова Буславець.

Нагадаємо, що першим і найбільшим імпортером російської електроенергії, після відкриття імпорту з ініціативи Андрія Геруса, стала компанія “Юнайтед Енерджі”, яку пов’язують з Ігорем Коломойським.

Восени 2019 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія “Центренерго” підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою “Нафта Форс”, засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи “Приват” Коломойського. Причому “Центренерго” закуповувало вугілля по 2500 грн за тонну, що було значно вище ціни, розрахованої за формулою “Роттердам+”, яка становить 1740 грн за тонну.

У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію, за даними розслідування “Бізнес-Цензора” компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, в т.ч. феросплавним заводам, власником яких є Ігор Коломойський і Віктор Пінчук.

Нагадаємо Михайло Волинець напередодні заявив, що борг Центренерго перед держшахтами вже досяг півмільярда гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,539.50