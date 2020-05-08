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Государственная Центрэнерго отказалась от украинского угля и перешла на закупку газа у Коломойского

Киев • УНН

 • 27093 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Государственная компания “Центрэнерго” запустила свои блоки, работающие на природном газе. Закупки осуществляются у компании “Юнайтед Энерджи”, связанной с олигархом Игорем Коломойским. Про это в ответ на вопрос министра Ольги Буславец на селекторном совещании в Минэкоэнерго сообщил член дирекции госкомпании Сергей Колесников.

Государственная Центрэнерго отказалась от украинского угля и перешла на закупку газа у Коломойского

Он заявил, что Центрэнерго начал работу газомазутных блоков. “Что касается пятого блока. Экономический эффект от этого есть. Ситуация на газовом рынке всем известна. Цена известна. Поэтому, посчитав, не хаотично, не бездумно, сделали”, — сказал Колесников.

В ответ на уточняющий вопрос и.о. министра Буславец, кто поставляет газ на госпредприятие, Колесников ответил: “Ресурс? Это фирма „Юнайтед Энерджи“. Мы платим, мы законтрактовали”, — в тоже время.

Также Буславец потребовала подготовить на следующее совещание информацию о том на каких условиях заключены контракты, на какой бирже проведена закупка и попросила предоставить экономическое обоснование таким действиям. “Напоминаю, было потрачено много государственных средств на перевод энергоблоков с антрацита, который уже не добывается у нас, а находятся на ОРДЛО, для того чтобы перевести их на работу на марке „Г“, который добывается в т.ч. на государственных шахтах. У нас информация, что есть большой профицит этого угля на складах. Отработайте этот вопрос с точки зрения оптимизации работы ваших блоков и я хочу видить экономическое обоснование этим действиям”, — обратилась к Колесникову Буславец.

Напомним, что первым и крупнейшим импортером российской электроэнергии, после открытия импорта по инициативе Андрея Геруса, стала компания “Юнайтед Энерджи”, которую связывают с Игорем Коломойским.

Осенью 2019 года СМИ обнародовали информацию, что госкомпания “Центрэнерго” подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой “Нефть Форс”, основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы “Приват” КОломойского. Причем “Центрэнерго” закупало уголь по 2500 грн за тонну, что было значительно выше цены, рассчитанной по формуле “Роттердам +”, которая составляет 1740 грн за тонну.

В то же время произведенную из этого угля электроэнергию, по данным расследования “Бизнес-Цензора” компания продает по заниженному тарифу предприятиям, в т.ч. ферросплавным заводам, владельцем которых является Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Напомним Михаил Волынец накануне заявил, что долг Центрэнерго перед госшахтами уже достиг полумиллиарда гривен.

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