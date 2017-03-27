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Країни ГУАМ наголосили на необхідності врегулювати конфлікти на їхній території

Країни ГУАМ наголосили на необхідності врегулювати конфлікти на їхній території

Київ • УНН

 • 9103 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Держави-учасниці "Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ" підтвердили прагнення до якнайшвидшого врегулювання триваючих на їх територіях конфліктів на основі суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України. 

"Ми підтверджуємо наші прагнення до якнайшвидшого врегулювання триваючих конфліктів на територіях держав-членів ГУАМ на основі суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів держав при тому розумінні, що територія держави не може бути об'єктом захоплення іншою державою в результаті погрози чи застосування сили, і що ніяке територіальне здобуття, військова окупація або анексія в результаті таких дій не повинні бути визнані законними", - йдеться у спільній заяві голів урядів держав-членів організації за підсумками саміту у Києві.

Додамо, для усіх держав-учасниць ГУАМ збереження територіальної цілісності та непорушності власних кордонів є актуальним. В України навесні 2014 року Росією був анексований Крим та досі триває антитерористична операція в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Внаслідок конфлікту у серпні 2008 року Грузія втратила Абхазію та Південну Осетію. В Азербайджану є триваючий збройний міждержавний конфлікт з Вірменією щодо Нагірного Карабаху. У Молдові впродовж багатьох років не врегульовано "заморожений" конфлікт щодо Придністров'я.

Як повідомляв УНН, 27 березня прем'єр-міністр України В.Гройсман розповів про плюси зони вільної торгівлі з ГУАМ.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман заявив, що транспортне сполучення з ГУАМ має стратегічне значення.

Раніше країни-члени ГУАМ підписали документи для створення зони вільної торгівлі.   

    

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