Страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории

"Мы подтверждаем наше стремление к скорейшему урегулированию продолжающихся конфликтов на территориях государств-членов ГУАМ на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств при условии, что территория государства не может быть объектом захвата другим государством в результате угрозы или применения силы, и никакое территориальное приобретение, военная оккупация или аннексия в результате таких действий не должны быть признаны законными", - говорится в совместном заявлении глав правительств государств - членов организации по итогам саммита в Киеве.

Добавим, для всех государств-участников ГУАМ сохранение территориальной целостности и нерушимости собственных границ является актуальным. В Украины весной 2014 года Россией был аннексирован Крым, и до сих пор продолжается антитеррористическая операция в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В результате конфликта в августе 2008 года Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию. У Азербайджана продолжается вооруженный межгосударственный конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху. В Молдове на протяжении многих лет не урегулирован "замороженный" конфликт с Приднестровьем.

Как сообщал УНН, 27 марта премьер-министр Украины В.Гройсман рассказал о плюсах зоны свободной торговли с ГУАМ.

Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение.

Ранее страны-члены ГУАМ подписали документы о создании зоны свободной торговли.