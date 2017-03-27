Страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38428 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104151 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178609 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130388 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125011 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106509 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107547 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103911 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории

Страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Государства-участники "Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" подтвердили стремление к скорейшему урегулированию продолжающихся на их территориях конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Мы подтверждаем наше стремление к скорейшему урегулированию продолжающихся конфликтов на территориях государств-членов ГУАМ на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств при условии, что территория государства не может быть объектом захвата другим государством в результате угрозы или применения силы, и никакое территориальное приобретение, военная оккупация или аннексия в результате таких действий не должны быть признаны законными", - говорится в совместном заявлении глав правительств государств - членов организации по итогам саммита в Киеве.

Добавим, для всех государств-участников ГУАМ сохранение территориальной целостности и нерушимости собственных границ является актуальным. В Украины весной 2014 года Россией был аннексирован Крым, и до сих пор продолжается антитеррористическая операция в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В результате конфликта в августе 2008 года Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию. У Азербайджана продолжается вооруженный межгосударственный конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху. В Молдове на протяжении многих лет не урегулирован "замороженный" конфликт с Приднестровьем.

Как сообщал УНН, 27 марта премьер-министр Украины В.Гройсман рассказал о плюсах зоны свободной торговли с ГУАМ.

Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение.

Ранее страны-члены ГУАМ подписали документы о создании зоны свободной торговли.

 

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