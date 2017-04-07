Держава зекономила чверть мільярда гривень на закупівлях нафтопродуктів у “Трейд Коммодіті”

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У 2016 році на ринок тендерних закупівель паливних матеріалів вийшла група компаній “Трейд Коммодіті” (ТК), яка в середньому за рік зекономила державі близько 250 млн грн. Про це пише “Бізнес”, передає УНН.

“Так, на одному з тендерів Міноборони, завдяки "Коммодіті", заощадили близько 30 млн грн. Ще на одному тендері вже "Укрзалізниця", купуючи паливо у групи, заощадила 50 млн грн. Якщо ж порахувати всі тендери (за принципом від заявленої очікуваної ціни і ціни компаній групи "Трейд Коммодіті"), то в середньому за рік дніпропетровські бізнесмени не дали витратити державі "зайвих" понад 250 млн грн.

Цю ж суму вони не дозволили роздерибанити між собою монополістам ринку, адже ті давно звикли на тендерах не економити, а заробляти.

Деякі експерти ринку кажуть, що саме з цієї причини були неодноразові спроби дискредитації ТК в ЗМІ. І швидше за все за ними стояли ті оператори ринку, які досі не зможуть змиритися з появою сильного конкурента”, — пише видання.

Загалом, за підсумками минулого року, компанії групи “Трейд Коммодіті” сумарно отримали тендерних перемог на понад 7 млрд грн.

“Дніпропетровська група ("Трейд Коммодіті" заснована і управляється дніпропетровськими бізнесменами) заходила на ринок (державних закупівель палива — ред.), об’єднавши зусилля і капітали (декількох компаній — ред.), що допомогло їй не просто утриматися на плаву, а й значно потіснити монополістів.

За підсумками минулого року компанії групи ТК сумарно здобули тендерних перемог більше, ніж на 7 млрд грн. На ринку з цього приводу розгорнулася неабияка дискусія. Поповзли чутки про те, що за ТК „хтось стоїть“. Далі групу спробували приписати різним політикам від влади. Але ... факти того, що компанія сьогодні в своїй історії має і зірвані тендери, і збиткові закупівлі, і навіть судові спори із Главою держрезерву вказують на те, що політичного даху у них, швидше за все, немає. При цьому, все ж, є хороші кредитори і партнери по бізнесу в різних регіонах країни.

У самій компанії заявили, що ніяке політичне лобі не може вплинути на роботу системи "Прозорро", а тому всі тендерні перемоги, які вони здобули в минулому і поточному роках, обумовлені виключно їх прийнятними цінами на паливо”, — йдеться у статті.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ProZorro не має жодних претензій до тендерних перемог “Трейд Коммодіті”.

Також нагадаємо, за дорученням ГПУ, НАБУ має перевірити, чи вимагав голова Держрезерву В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.

Додамо, раніше нардеп О.Грановський спростував свою причетність до діяльності та тендерних успіхів “Трейд Коммодіті”.

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