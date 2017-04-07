Государство сэкономило четверть миллиарда гривен на закупках нефтепродуктов у "Трейд Коммодити"

"Так, на одном из тендеров Минобороны, благодаря "Коммодити", сэкономили около 30 млн грн. Еще в одном тендере уже "Укрзализныця", покупая топливо в группы, сэкономила 50 млн грн. Если же посчитать все тендеры (по принципу от заявленной ожидаемой цены и цены компаний группы "Трейд Коммодити"), то в среднем за год днепропетровские бизнесмены не дали потратить государству "лишних" более 250 млн грн.

Эту же сумму они не позволили раздерибанить между собой монополистам рынка, ведь те давно привыкли на тендерах не экономить, а зарабатывать.

Некоторые эксперты рынка говорят, что именно по этой причине были неоднократные попытки дискредитации ТК в СМИ. И скорее всего за ними стояли те операторы рынка, которые до сих пор не могут смириться с появлением сильного конкурента", - пишет издание.

В целом, по итогам прошлого года, компании группы "Трейд Коммодити" суммарно получили тендерных побед на более 7 млрд грн.

"Днепропетровская группа ("Трейд Коммодити" основана и управляется днепропетровскими бизнесменами) заходила на рынок (государственных закупок топлива - ред.), объединив усилия и капиталы (нескольких компаний - ред.), что помогло ей не просто удержаться на плаву, а и значительно потеснить монополистов.

По итогам прошлого года компании группы ТК суммарно получили тендерных побед больше, чем на 7 млрд грн. На рынке по этому поводу развернулась нешуточная дискуссия. Поползли слухи о том, что за ТК "кто-то стоит". Далее группу попытались приписать различным политикам от власти. Но ... факты того, что компания сегодня в своей истории имеет и сорванные тендеры, и убыточные закупки, а также судебные споры с Главой госрезерва указывают на то, что политической крыши у них, скорее всего, нет. При этом, все же, есть хорошие кредиторы и партнеры по бизнесу в различных регионах страны.

В самой компании заявили, что никакое политическое лобби не может повлиять на работу системы "ProZorro", а потому все тендерные победы, которые они получили в прошлом и текущем годах, обусловлены исключительно их приемлемыми ценами на топливо", - говорится в статье.

Как сообщал УНН, ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити".

Также напомним, по поручению ГПУ, НАБУ должен проверить, требовал ли председатель Госрезерва В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".

Добавим, ранее нардеп О.Грановський опроверг свою причастность к деятельности и тендерным успехам "Трейд Коммодити".