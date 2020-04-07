Держава за два тижні придбала медичних товарів на 954 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За два тижні органи державної влади закупили медичного обладнання для боротьби з COVID-19 на 954 млн грн. про це у Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Майже мільярд за два тижні. Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 млн грн”, — написав Шмигаль.
За його словами найбільше закуповувалися:
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- медичне обладнання (зокрема апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо) — 190,15 млн грн;
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- медичні матеріали (зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо) — 147,12 млн грн;
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- обладнання для анестезії та реанімації (зокрема кисневі концентратори) — 116,04 млн грн.
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“Це значна сума, проте її точно недостатньо для того, щоби повністю реалізувати кроки Уряду та Президента щодо боротьби з коронавірусною загрозою. ВР має підтримати бюджет надзвичайної ситуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 та його наслідками у розмірі 97,1 млрд грн”, — підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як зміняться акценти для в бюджеті на 2020 рік для забезпечення основних потреб в умовах пандемії через COVID-19.