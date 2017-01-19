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Держава в минулому році виділила понад 2 млрд грн на відбудову інфраструктури Донеччини

Держава в минулому році виділила понад 2 млрд грн на відбудову інфраструктури Донеччини

Київ • УНН

 • 8154 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулого року на відбудову інфраструктурних об’єктів у Донецькій області було виділено 2,4 млрд гривень. Про це під час скайп-брифінгу розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.

За його словами, у 2016 році Верховна Рада прийняла рішення, що гроші, які накопичились на рахунках міст обласного значення, виділити в спеціальний бюджет обласної військово-цивільної адміністрації.

"З вересня місяця розпочали тендерні процедури з використання цих грошей. 2,4 млрд гривень мають піти на відбудову інфраструктури. З цих грошей використано за минулий рік 173 млн грн На сьогодні більше 580 проектів підписано договори і розпочато роботи 332 проектно-кошторисних документацій", – розповів глава адміністрації.

Крім того він відзначив, що фінанси були інвестовані такі напрямки, як: життєзабезпечення, освіта і медицина.

"Ми відновили три мости, знищених російськими терористами, зокрема і гроші, які були спрямовані на телевежу Карачун. І швидше це знакові речі, ніж системні. Минулого року ми закупили 60 нових швидких нових. Ми відкрили два відділення кардіохірургії і дитячої хірургії у Краматорську. Фактично завершили школу Смарагдове містечко, яке до цього майже десять років будувалося. Відкрили центр надання адміністративних послуг у Маріуполі", – зазначив П.Жебрівський.

Також за його словами, було розпочато відбудову доріг. Зокрема з обласного бюджету було витрачено на це близько 100 млн грн.

Як повідомляв УНН, Уряд створив комісію для перевірки витрат держкоштів на відновлення Донбасу.

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