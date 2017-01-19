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Государство в прошлом году выделило более 2 млрд грн на восстановление инфраструктуры Донецкой области

Государство в прошлом году выделило более 2 млрд грн на восстановление инфраструктуры Донецкой области

Киев • УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В прошлом году на восстановление инфраструктурных объектов в Донецкой области было выделено 2,4 млрд. гривен. Об этом во время скайп-брифинга рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент УНН.

По его словам, в 2016 году Верховная Рада приняла решение, что деньги, которые накопились на счетах городов областного значения, выделить в специальный бюджет областной военно-гражданской администрации.

"С сентября начали тендерные процедуры по использованию этих денег. 2,4 млрд. гривен должны пойти на восстановление инфраструктуры. Из этих денег использовано за прошлый год 173 млн грн. На сегодня на более чем 580 проектов подписаны договоры и начаты работы по 332 проектно-сметным документациям", - рассказал глава администрации.

Кроме того, он отметил, что финансы были инвестированы на такие направления, как: жизнеобеспечение, образование и медицина.

"Мы восстановили три моста, уничтоженные российскими террористами, в том числе и деньги, которые были направлены на телебашню Карачун. И скорее это знаковые вещи, чем системные. В прошлом году мы закупили 60 новых  скорых. Мы открыли два отделения кардиохирургии и детской хирургии в Краматорске. Фактически завершили школу Изумрудный городок,что до этого почти десять лет строилась. Открыли центр предоставления административных услуг в Мариуполе ", - отметил П.Жебривский.

Также по его словам, было начато восстановление дорог. В частности из областного бюджета было потрачено на это около 100 млн грн.

Как сообщал УНН, Правительство создало комиссию для проверки расходов госсредств на восстановление Донбасса .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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