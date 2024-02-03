Держава повинна сприяти роботі компаній, які економлять мільйони бюджетних коштів - енергетичний експерт Юрій Корольчук

Кожний зекономлений мільйон – це внесок у фінансування Збройних сил України і перемогу України, а держава повинна сприяти роботі компаній, які економлять мільйони бюджетних коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук, коментуючи нещодавні обшуки НАБУ в офісі "Укрнафти" у справі щодо купівлі труб у "Інтерпайпу" за завищеними цінами, пише УНН.

Як стверджує Корольчук, продаж "Інтерпайпом" труб за більш високими цінами має місце не лише у державній "Укрнафті", але і у державному "Укргазвидобуванні", де зусиллями "Інтерпайпу" до публічних торгів не допускають американську компанію Vorex, яка надає багатомільйонні знижки та економить бюджетні кошти.

"Укргазвидобування" закуповує бурильні та обсадні труби через "Прозорро". Участь у торгах регулярно беруть той таки "Інтерпайп" та його американський конкурент Vorex. Механізм "Прозорро" передбачає конкуренцію цін і перемогу найнижчої ціни. Тільки от коли відбувається умовно тендер №1, де беруть участь "Інтерпайп" і американський Vorex, то держава економить 140 млн грн, бо Vorex запропонував нижчу ціну. А коли глянути на тендер №2, де бере участь лише один "Інтерпайп", то ціна не знижується. "Інтерпайп" витискує із торгів максимум, а держава втратила 230 млн грн, бо на торгах не було Vorex чи іншої конкурентної компанії," - пише Корольчук.

На думку Корольчука, держава створює перешкоди у роботі Vorex в Україні, хоча зі сплачених компанією податків у США здійснюється фінансування і підтримка України.

"Ми маємо американську компанію Vorex, яка допомагає економити державі сотні мільйонів бюджетних коштів. Проте, держава створює перешкоди роботі Vorex і це абсолютно неправильно. Держава повинна сприяти роботі компаній, які економлять мільйони бюджетних коштів. Кожний зекономлений мільйон – це внесок у фінансування Збройних сил України і перемогу України. Vorex сплачує податки в США і з цих податків фінансується підтримка України", - пише експерт.

Корольчук нагадує, що у тендерах за участі американської Vorex держава економить 18%.

"У тих тендерах, де з "Інтерпайпом" конкурує не підставна чи "фіктивна", а реальна компанія Vorex, то економія державних коштів сягає майже 18%. Напевно, все в олігархічній ментальності "Інтерпайпа" Пінчука, який витискує з держави повну вартість, але публічно дає "щедру" знижку від у розмірі "аж" 1%", - резюмує Юрій Корольчук.

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшуки в офісах державної "Укрнафти". Кримінальна справа розслідується за фактом продажу компаніями Віктора Пінчука труб за завищеними цінами.