Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств - энергетический эксперт Юрий Корольчук

Каждый сэкономленный миллион - это вклад в финансирование Вооруженных сил Украины и победу Украины, а государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук, комментируя недавние обыски НАБУ в офисе "Укрнафты" по делу о покупке труб у "Интерпайпа" по завышенным ценам, пишет УНН.

Как утверждает Корольчук, продажа "Интерпайпом" труб по более высоким ценам имеет место не только в государственной "Укрнафте", но и в государственной "Укргаздобыче", где усилиями "Интерпайпа" к публичным торгам не допускают американскую компанию Vorex, которая предоставляет многомиллионные скидки и экономит бюджетные средства.

"Укргаздобыча" закупает бурильные и обсадные трубы через "Прозорро". Участие в торгах регулярно принимают тот же "Интерпайп" и его американский конкурент Vorex. Механизм "Прозорро" предусматривает конкуренцию цен и победу самой низкой цены. Только вот когда происходит условно тендер №1, где участвуют "Интерпайп" и американский Vorex, то государство экономит 140 млн грн, потому что Vorex предложил более низкую цену. А если взглянуть на тендер №2, где участвует только один "Интерпайп", то цена не снижается. "Интерпайп" выжимает из торгов максимум, а государство потеряло 230 млн грн, потому что на торгах не было Vorex или другой конкурентной компании", - пишет Корольчук.

По мнению Корольчука, государство создает препятствия в работе Vorex в Украине, хотя из уплаченных компанией налогов в США осуществляется финансирование и поддержка Украины.

"Мы имеем американскую компанию Vorex, которая помогает экономить государству сотни миллионов бюджетных средств. Однако, государство создает препятствия работе Vorex и это абсолютно неправильно. Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств. Каждый сэкономленный миллион - это вклад в финансирование Вооруженных сил Украины и победу Украины. Vorex платит налоги в США и из этих налогов финансируется поддержка Украины", - пишет эксперт.

Корольчук напоминает, что в тендерах с участием американской Vorex государство экономит 18%.

"В тех тендерах, где с "Интерпайпом" конкурирует не подставная или "фиктивная", а реальная компания Vorex, то экономия государственных средств достигает почти 18%. Наверное, все в олигархической ментальности "Интерпайпа" Пинчука, который выжимает из государства полную стоимость, но публично дает "щедрую" скидку в размере "аж" 1%", - резюмирует Юрий Корольчук.

Напомним, ранее НАБУ провело обыски в офисах государственной "Укрнафты". Уголовное дело расследуется по факту продажи компаниями Виктора Пинчука труб по завышенным ценам.