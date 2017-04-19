Дерево впало просто у квартиру в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Запоріжжі в результаті негоди дерево впало просто у квартиру. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресс-службі Запорізької міськради.
Випадок трапився у Хортицькому районі міста по вулиці Ентузіастів. Наразі комунальники ліквідують результати негоди. Проте скло в квартирі досі не замінили.
Як розповіли кореспонденту УНН у прес-службі обласного ДСНС, рятувальники лише за дві години вже виїзджали на 30 викликів. Наразі майже всі бійці ДСНС зайняті ліквідацією наслідків негоди.
Нагадаємо, внаслідок негоди, що вирує в Дніпрі, впало близько 2 тис. 600 дерев.