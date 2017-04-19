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Дерево впало просто у квартиру в Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Запоріжжі в результаті негоди дерево впало просто у квартиру. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресс-службі Запорізької міськради.

Випадок трапився у Хортицькому районі міста по вулиці Ентузіастів. Наразі комунальники ліквідують результати негоди. Проте скло в квартирі досі не замінили.

Як розповіли кореспонденту УНН у прес-службі обласного ДСНС, рятувальники лише за дві години вже виїзджали на 30 викликів. Наразі майже всі бійці ДСНС зайняті ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, внаслідок негоди, що вирує в Дніпрі, впало близько 2 тис. 600 дерев.

Українські Національні Новини

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