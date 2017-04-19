Дерево упало прямо в квартиру в Запорожье

Случай произошел в Хортицком районе города по улице Энтузиастов. Сейчас коммунальщики ликвидируют результаты непогоды. Стекло до сих пор не заменили.

Как рассказали корреспонденту УНН в пресс-службе областного ГСЧС, спасатели только за 2 часа уже выезжали на 30 вызовов. Сейчас почти все бойцы ГСЧС заняты ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, в результате непогоды, бушующей в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев.