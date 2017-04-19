Дерево упало прямо в квартиру в Запорожье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18829 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140335 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110919 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112823 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110095 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106429 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103100 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149843 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дерево упало прямо в квартиру в Запорожье

Дерево упало прямо в квартиру в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 37598 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Запорожье в результате непогоды дерево упало прямо в квартиру. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Случай произошел в Хортицком районе города по улице Энтузиастов. Сейчас коммунальщики ликвидируют результаты непогоды. Стекло до сих пор не заменили.

Как рассказали корреспонденту УНН в пресс-службе областного ГСЧС, спасатели только за 2 часа уже выезжали на 30 вызовов. Сейчас почти все бойцы ГСЧС заняты ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, в результате непогоды, бушующей в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев.

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