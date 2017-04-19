Дерево упало прямо в квартиру в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Запорожье в результате непогоды дерево упало прямо в квартиру. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.
Случай произошел в Хортицком районе города по улице Энтузиастов. Сейчас коммунальщики ликвидируют результаты непогоды. Стекло до сих пор не заменили.
Как рассказали корреспонденту УНН в пресс-службе областного ГСЧС, спасатели только за 2 часа уже выезжали на 30 вызовов. Сейчас почти все бойцы ГСЧС заняты ликвидацией последствий непогоды.
Напомним, в результате непогоды, бушующей в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев.