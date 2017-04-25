Дерева сакур висадили в Житомирі

11 дерев висадили представники влади, міста та області, а також віце-прем’єр міністр України Генадій Зубко, до акції долучився і Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Сумі Шігекі.

Деякі дерева вже зацвіли.

“Дуже красиво, ми тут кожен день гуляємо, це справді гарно. Побільше б таких акцій проводили”, говорить житомирянка Наталія.

Нагадаємо, 13 квітня сакури почали масово квітнути в Ужгороді.