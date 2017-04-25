Дерева сакур висадили в Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Алею із сакур висадили на єдиній пішохідній вул.Михайлівській, у Житомирі. Повідомляє кореспондент УНН.
11 дерев висадили представники влади, міста та області, а також віце-прем’єр міністр України Генадій Зубко, до акції долучився і Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Сумі Шігекі.
Деякі дерева вже зацвіли.
“Дуже красиво, ми тут кожен день гуляємо, це справді гарно. Побільше б таких акцій проводили”, говорить житомирянка Наталія.
Нагадаємо, 13 квітня сакури почали масово квітнути в Ужгороді.