Деревья сакур высадили в Житомире

11 деревьев высадили представители власти, города и области, а также вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко, к акции присоединился и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Сумме Шигеки.

Некоторые деревья уже зацвели.

"Очень красиво, мы здесь каждый день гуляем, это действительно красиво. Побольше бы таких акций проводили ", говорит Житомира Наталья.

Напомним, 13 апреля сакуры начали массово цвести в Ужгороде .